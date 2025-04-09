Бывший врач Марадоны признал свою ошибку в лечении экс‑футболиста

Врач Марио Алехандро Шитер на суде по делу о смерти Диего Марадоны заявил, что выбор лечения на дому в случае с бывшим футболистом сборной Аргентины был ошибкой.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти чемпиона мира‑1986 назвали остановку сердца. За три недели до смерти Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. 12 марта 2025 года уголовный суд в аргентинском городе Сан‑Исидро начал слушания по делу о смерти экс‑футболиста.

Во вторник Шитер, лечивший Марадону на протяжении двух десятилетий, дал показания в суде. Он отметил, что был консультантом и на момент выписки Марадоны не имел полномочий принимать решения относительно стратегии лечения экс‑футболиста.

— Ему следовало бы обратиться в реабилитационную клинику, более подходящее место. Зная пациента, я бы не стал предлагать продолжение лечения на дому. С ним было нелегко справиться. Но руководство клиники пришло и сообщило мне, что они выбрали стационар на дому. Я наблюдал за вскрытием тела Марадоны. Все доказательства указывают на то, что ему не было оказана необходимая медицинская помощь, это привело к сердечной недостаточности, — сказал Шитер, слова которого приводит ESPN.

На скамье подсудимых по делу Марадоны оказались восемь врачей. Семерым подсудимым предъявлены обвинения в убийстве, восьмой обвиняемый в конце этого процесса предстанет перед судом присяжных. Подобное преступление в Аргентине карается лишением свободы на срок от 8 до 25 лет. Истцами по делу выступают пятеро детей Марадоны: Дальма, Джаннина, Яна, Диего и Диего Фернандо. заявил, что выбор лечения на дому в случае с бывшим футболистом сборной Аргентины был ошибкой.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти чемпиона мира‑1986 назвали остановку сердца. За три недели до смерти Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. 12 марта 2025 года уголовный суд в аргентинском городе Сан‑Исидро начал слушания по делу о смерти экс‑футболиста.

Во вторник Шитер, лечивший Марадону на протяжении двух десятилетий, дал показания в суде. Он отметил, что был консультантом и на момент выписки Марадоны не имел полномочий принимать решения относительно стратегии лечения экс‑футболиста.

— Ему следовало бы обратиться в реабилитационную клинику, более подходящее место. Зная пациента, я бы не стал предлагать продолжение лечения на дому. С ним было нелегко справиться. Но руководство клиники пришло и сообщило мне, что они выбрали стационар на дому. Я наблюдал за вскрытием тела Марадоны. Все доказательства указывают на то, что ему не было оказана необходимая медицинская помощь, это привело к сердечной недостаточности, — сказал Шитер, слова которого приводит ESPN.

На скамье подсудимых по делу Марадоны оказались восемь врачей. Семерым подсудимым предъявлены обвинения в убийстве, восьмой обвиняемый в конце этого процесса предстанет перед судом присяжных. Подобное преступление в Аргентине карается лишением свободы на срок от 8 до 25 лет. Истцами по делу выступают пятеро детей Марадоны: Дальма, Джаннина, Яна, Диего и Диего Фернандо.