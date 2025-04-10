«Локомотив» не планирует продлевать контракт с Тикнизяном

Левому латералю «Локомотива» Наиру Тикнизяну не предложат новый контракт. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Соглашение с игроком истекает в июне 2026 года.

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Тикнизян проводит свой 4-й сезон в составе железнодорожников (перебрался в клуб из ЦСКА за 5 млн в 2021 году). На его счету 2 гола в 28 матчах во всех турнирах.

Зимой ходили слухи об интересе к защитнику со стороны «Зенита» и клубов испанской Примеры. Летом активно обсуждалась возможная аренда в «Севилью».

Transfermarkt оценивает Тикнизяна в 6 млн евро.

С 2023 года выступает за сборную Армении. Заигран за молодежные сборные России.