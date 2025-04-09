В Париже футбольные фанаты разгромили ресторан

В Париже перед первым четвертьфинальным матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Пари Сен-Жермен» и бирмингемской «Астон Виллой» произошла массовая драка, сообщает Metro.

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По информации источника, фанаты противоборствующих команд сошлись друг с другом в одном из ресторанов города — после небольшой словесной перепалки болельщики стали кидать друг в друга стулья.

Игра «ПСЖ» — «Астон Вилла» состоится 9 апреля на арене «Парк де Пренс», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

8 апреля «Арсенал» разгромил «Реал» — встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Также 8 апреля миланский «Интер» в гостях переиграл мюнхенскую «Баварию» — встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 38-й минуте итальянцев вперед вывел Лаутаро Мартинес, однако равновесие удалось восстановить Томасу Мюллеру на 85-й минуте. В концовке Давид Фраттези на 88-й минуте смог вырвать победу для «Интера».