Анчелотти оценил шансы «Реала» на камбэк после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы команды совершить камбэк в противостоянии с лондонским «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

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По мнению специалиста, это будет очень сложно.

«Но мы должны стараться», — добавил итальянец.

Он также объяснил разгромное поражение его команды от англичан.

«В течение часа все было в порядке, а затем мы поплатились, пропустив со стандартов. Команда упала духом», — заявил тренер.

8 апреля «Арсенал» на своем поле разгромил «Реал» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16 апреля в Мадриде.