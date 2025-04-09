Личка ответил, готов ли к отставке в «Динамо»

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что должен быть готов к отставке, так как это часть работы.

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В воскресенье «Динамо» в гостях проиграло ЦСКА в матче 23‑го тура МИР РПЛ со счетом 1:3.

— Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что все вопросы по поводу доверия к вам вы обсуждаете тет‑а‑тет. Были ли у руководства клуба к вам вопросы по поводу последних результатов?

— Нет, не было.

— Готовы ли вы в случае неудачи к тому, что с вами не продлят контракт?

— У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий (Гафин) не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю, — сказал Личка «Матч ТВ».

«Динамо» с 42 очками занимает пятое место в таблице РПЛ. 12 апреля «бело‑голубые» сыграют в гостях с «Пари НН» в матче 24‑го тура.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Соглашение с чехом было рассчитано на один год и с возможностью продления на сезоны‑2024/25 и‑2025/26 при достижении определенных условий. В мае 2024 года благодаря попаданию «Динамо» в топ‑3 РПЛ контракт Лички автоматически продлился до конца сезона‑2024/25.