Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал любимого вратаря.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«По большому счету — Ринат Дасаев. Потому что я долгое время с ним играл и многому у него научился», — заявил Черчесов.

Он также затруднился назвать лучшего голкипера на данный момент.

«Надо дождаться конца сезона, чтобы вратари показали результат и свою стабильность», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что Черчесову предложили возглавить футбольный клуб «Ростов». Специалист не дал окончательного ответа.

Вместе с Дасаевым Черчесов выступал на позиции вратаря за московский «Спартак» с 1984 по 1987 год. В 1988-м Дасаева признали лучшим вратарем мира по версии IFFHS.