Личка прокомментировал возможное увольнение из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился, что осознает возможность своей отставки, поскольку это является частью его работы. В минувшее воскресенье команда потерпела поражение от ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России. Команда уступила в братском дерби со счетом 1:3.

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«У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий (Гафин) не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась», – приводит слова Лички «Матч ТВ».

Он добавил, что это нормально, и как тренер он должен быть готов к таким ситуациям. Личка подчеркнул, что бывает, что тренера увольняют после ряда неудач.

В данный момент «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ с 42 очками. 12 апреля им предстоит матч 24-го тура на выезде против «Пари НН».