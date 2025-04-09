Ла Лига удалила заявление о проблемах «Барсы» с ФФП

Ла Лига отвергает обвинения в разглашении конфиденциальных данных «Барселоны».

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В январе каталонский клуб заключил сделку с двумя инвесторами из стран Ближнего Востока о продаже 475 мест на домашнем стадионе на срок до 30 лет. Сообщалось, что доход от продажи VIP-мест позволил «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также выплатить «значительную часть» долга перед инвесторами по реконструкции «Камп Ноу». Была информация о том, что сделка принесет клубу 100 млн евро.

Однако позднее стало известно, что аудитор «Барсы» пока не одобрил включение 100 млн евро от продажи VIP-мест на «Камп Ноу» в отчет для Ла Лиги.

2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах лидера Примеры с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Однако позднее CSD все же утвердил регистрацию игроков, а лига подала апелляцию.

«Блауграна» обвинила Ла Лигу в «кампании по дестабилизации клуба» и разглашении конфиденциальных данных.

Ла Лига удалила свое заявление от 2 апреля. По ссылке на него теперь можно найти другой пресс-релиз.