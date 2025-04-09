ЦСКА ожидает решения CAS по спору с Федотовым в течение 4–5 месяцев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «Матч ТВ», что в клубе ожидают решения спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера Владимира Федотова в течение 4–5 месяцев.

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ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федотовым в июне прошлого года. Юристы тренера требуют от армейцев неустойку за расторжение контракта, а также считают, что клуб нанес ущерб репутации специалиста, объявив о назначении Марко Николича до официальной отставки Федотова.