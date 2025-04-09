ЦСКА ожидает решения CAS по спору с Федотовым в течение 4–5 месяцев
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «Матч ТВ», что в клубе ожидают решения спортивного арбитражного суда (CAS) по иску бывшего главного тренера Владимира Федотова в течение 4–5 месяцев.
ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федотовым в июне прошлого года. Юристы тренера требуют от армейцев неустойку за расторжение контракта, а также считают, что клуб нанес ущерб репутации специалиста, объявив о назначении Марко Николича до официальной отставки Федотова.
— Несколько недель назад состоялось заседание CAS, слушания всех сторон. Они были долгими, более 11 часов. Дальше CAS отправляется принимать решение. Как показывает практика, на вынесение вердикта подобного рода не самых приоритетных по срочности дел может уйти 4–5 месяцев, — сказал Брейдо «Матч ТВ».