Фабио Каннаваро уволен из загребского «Динамо».

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Хорватский клуб сообщил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Сандро Перкович.

Каннаваро возглавил «Динамо» 29 декабря. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержав 7 побед, потерпев 5 поражений и дважды сыграв вничью.

Клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав 46 очков после 28 туров, и отстает от лидирующего «Хайдука» на 8 баллов.