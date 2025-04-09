Быстров обозначил причину проблем «Зенита»

Чемпионат.com

Российский экс-футболист Владимир Быстров обозначил причину проблем «Зенита» в весенней части сезона-2024/2025.

Быстров обозначил причину проблем «Зенита»
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Он считает, что у сине-бело-голубых возникли сложности, потому что тренерский штаб не успел наиграть состав во время зимней паузы после ухода лидеров прошлых лет.

«Проблемы с игрой у „Зенита“ очевидны. Не хватило времени Семаку в предсезонке, чтобы наладить новые сочетания, чтобы они прижились. Он начинает это делать во время сезона, экспериментирует. Это же не от хорошей жизни. Тренер пытается выправить ситуацию, чтобы концовку пройти без потерь. Но с такой игрой потери будут», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, футбол!».

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