Российский экс-футболист Владимир Быстров обозначил причину проблем «Зенита» в весенней части сезона-2024/2025.

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Он считает, что у сине-бело-голубых возникли сложности, потому что тренерский штаб не успел наиграть состав во время зимней паузы после ухода лидеров прошлых лет.