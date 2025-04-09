Тошич назвал ЦСКА главной командой России

Экс-вингер ЦСКА Зоран Тошич назвал армейцев главным клубом России.

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«Главный клуб России — ЦСКА, самая легендарная команда страны. Это больше, чем клуб — это одна семья, там ко всем хорошо относятся, нет конфликтов», — цитирует Тошича

«РБ Спорт.

В 2010 году Тошич перешел в ЦСКА из «Манчестер Юнайтед» за 9,5 млн евро. Это четвертый самый дорогой трансфер в истории армейцев. Серб покинул клуб в 2017 году.

Тошич — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка.

Вингер завершил профессиональную карьеру в 2024 году в возрасте 37 лет. Последним клубом стала греческая «Ламия». Сейчас выступает за СКА-Ростов из Медиалиги.