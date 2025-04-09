Арбитр из Краснодарского края назначен на матч «Зенит» - «Краснодар»

Стало известно, какой арбитр рассудит центральный матч 24-го тура чемпионата России, в котором встретятся лидирующий в турнирной таблице «Краснодар» и петербургский «Зенит», идущий на третьем месте. На встрече «сине-бело-голубых» с «быками» будет работать Павел Кукуян, представляющий Краснодарский край, сообщает «Спорт Экспресс».

Помогать Кукуяну в качестве ассистента на ВАР будет Сергей Иванов, представляющий Ростов-на-Дону.

Стоит отметить, что регламенту РФС, арбитр может судить встречу команды из своего же региона, если он обладает категорией ФИФА.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в Петербурге 13 апреля.