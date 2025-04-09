Вратарь «Астон Виллы» Мартинес потроллил сборную Франции перед матчем ЛЧ с «ПСЖ»

32-летний вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес вместе с командой прилетел в Париж на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». На голкипере была надета кепка с изображением эмблемы сборной Франции, которую перекрывают значки трофеев, выигранных сборной Аргентины.

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Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале чемпионата мира 2022 года (3:3, 4:2 по пенальти). Спасение Мартинеса на 123-й минуте матча помог сборной Аргентины довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии аргентинский голкипер отразил удар Кингсли Комана и принёс своей команде победу.

Встреча между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 9 апреля. Начало запланировано на 22:00 мск.