Мостовой рассказал об отношении к работе за границей

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе за границей.

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"Я не пробивал никакие варианты для тренерства за границей. Я, к сожалению, другого склада. Я никого не подсиживаю, ни под кого не подлезаю. Поэтому так и получается", - написал Мостовой в своем телеграм-канале.

Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории "А", которая позволяет ему быть помощником главного тренера в РПЛ или быть главным тренером в командах из низших дивизионов. Во время обучения Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо", в испанской "Сельте" заявляли, что тоже могут принять бывшего игрока на стажировку.

Ранее Мостовой заявил, что не будет работать в клубах Первой Лиги и рассмотрит варианты только из РПЛ.