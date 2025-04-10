Нико Ковач объяснил разгромное поражение «Боруссии» в матче ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о разгромном поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной». Игра в столице Каталонии завершилась со счётом 0:4.

© championat.com

«Мы проиграли. Это очевидно и заслуженно. Я думаю, что мы неплохо сыграли первые 20 минут первого тайма после того, как счёт стал 0:1. После этого наш стиль игры стал очень разрозненным, и у нас не было спокойствия на поле, что обернулось против нас. Мы пропустили гол со штрафного и три — после контратак. Три гола, пропущенные после контратак, это, безусловно, слишком много. Можно потерять мяч — это часть игры, но затем нужно принимать правильные решения. Это мелкие детали, которые на таком высоком уровне имеют серьёзные последствия. У нас было две ситуации в первом тайме с Серу Гирасси, когда мы должны были хотя бы попасть в ворота. Мне хотелось бы, чтобы мы забили гол сами», — приводит слова Ковача пресс-служба «шмелей».

Ответная встреча между «шмелями» и «блауграной» состоится в Германии 15 апреля.