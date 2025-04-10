РУСАДА впервые за пять лет проверила Дзюбу на допинг

Футболист сборной России и тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в марте 2025 года впервые за пять лет был проверен на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Допинг-проверки РУСАДА обходили Дзюбу стороной с 2021 по 2024 год. В 2019 и 2020 годах его проверили по разу. В 2018-м, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Дзюба тестировался РУСАДА на допинг 6 раз, в 2017-м - 1.

9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими "Крыльями Советов", вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31). В настоящее время в активе 36-летнего нападающего "Акрона" 236 забитых мячей.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги с 165 голами. В составе петербургского "Зенита" нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. За "Акрон" Дзюба выступает с сентября 2024 года. По ходу карьеры футболист также выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".