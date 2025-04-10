Защитник «Астон Виллы» Кэш: дома мы способны забить два или три гола

Защитник английской «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о шансах на выход в следующую стадию после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Астон Вилла» проиграла на выезде со счётом 1:3. Ответная встреча состоится в Англии во вторник, 15 апреля.

«С нами говорил тренер, и он сказал, что это только первый тайм. Дома мы очень сильны и более чем способны забить два или три гола. Мы извлечём из этого урок и будем двигаться дальше. Мы должны уважать «ПСЖ». Они, вероятно, фавориты на победу в турнире», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Radio 5 Live.