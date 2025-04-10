Кварацхелия покоряет Париж: французская пресса в восторге от игры грузинского вингера

Французская пресса с восхищением отзывалась о выступлении Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов, где «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 3:1.

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Бывший игрок «Наполи» и ряда российских клубов вновь оказался в центре внимания благодаря своему яркому и результативному футболу.

Кварацхелия забил свой четвёртый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — два за неаполитанский клуб и два уже в футболке ПСЖ. Его мощный удар с левой ноги не оставил шансов голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. Так о чем же пишет в своем сегодняшнем печатном номере газета «Экип»?

Магия 49-й минуты: дриблинг, штанга и безупречный удар

Особенно запомнился эпизод на 49-й минуте, когда Кварацхелия в эффектном стиле обыграл защитника Аксёля Дисаси, недавно вышедшего на замену. Француз не сумел справиться с дриблингом грузина, который обманул его движением стопы, а затем с левой ноги пробил мощно и точно — мяч, задев штангу, влетел в ворота.

Статистика не лжёт: Кварацхелия — ключевая фигура ПСЖ

С начала своего пребывания в Париже Хвича уже принял участие в восьми результативных действиях (4 гола + 4 передачи) в 17 матчах — такой же показатель, как и в первой половине сезона с «Наполи» (5 голов и 3 передачи в 19 матчах). В недавнем матче против «Анжера» (1:0) именно он отдал голевую передачу, принесшую ПСЖ чемпионский титул.

В матче против «Астон Виллы» Кварацхелия был самым активным атакующим игроком парижан: пять ударов по воротам, одиннадцать касаний в штрафной соперника. Его игра была насыщена движением, инициативой и жертвенностью.

Работа на обеих половинах поля: грузин — не только про атаку

Помимо атакующих подвигов, Кварацхелия проявил себя и в обороне. Он не раз возвращался назад, грамотно перекрывал зоны и мешал соперникам развивать атаки. Его игра без мяча и защитные действия не остались незамеченными.

Об этом говорил и главный тренер ПСЖ Луис Энрике, комментируя трансфер игрока из «Наполи» за 70 миллионов евро:

«С его техникой всё и так было ясно. Но больше всего меня впечатлила его способность адаптироваться к оборонительным задачам. Он первым включается в прессинг — это идеально для команды и усиливает внутреннюю конкуренцию.»

Старомодный стиль с намёком на Сафета Сусича

Игра Кварацхелии вызывает у французских журналистов ностальгические ассоциации. Его манера ведения мяча, дриблинг, телодвижения, низкие гетры и мощные икры — всё это навевает воспоминания о легенде ПСЖ Сафете Сусиче.

Сусич, приглашённый на матч, наверняка получил эстетическое удовольствие, наблюдая за игрой талантливого грузина, которого уже называют одним из самых ярких футболистов нового поколения.