Николич признан тренером месяца в РПЛ в марте

Марко Николич, возглавляющий московский ЦСКА, признан лучшим тренером МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) в марте, сообщает пресс‑служба турнира.

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Николич одержал единогласную победу: он получил три из пяти голосов от экспертов РПЛ, четыре из пяти — от комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, а в голосовании болельщиков его поддержали почти 83% участников.

Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

В марте «красно‑синие» под руководством Николича выиграли в РПЛ три матча из четырех и один раз сыграли вничью.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице премьер‑лиги. В ближайшем туре армейцы сыграют на выезде против «Оренбурга» 12 апреля.

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