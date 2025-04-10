21-летний футболист умер после столкновения с вратарем

Футболист клуба "Реал Титан" Хелар Гонсалес Альтамирано умер в возрасте 21 года после столкновения с вратарем во время матча Кубка Перу.

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы будем помнить тебя за твою любовь к футболу и своей семье. Ты оставил нас с большой болью. Мы окажем твоей семье поддержку в это тяжелое время. Они не одиноки, потому что с ними мы и вся футбольная общественность", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 70-й минуте встречи между "Реал Титан" и "Дефенсор Нуэва". В одном из эпизодов футболист столкнулся с вышедшим на мяч вратарем, после чего упал на газон. Игрока увезли в больницу на скорой помощи, где он позднее скончался.