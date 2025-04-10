Семак рассказал о главной проблеме «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает, что у игроков есть проблемы с мотивацией, однако при длительной серии побед в чемпионате одного желания для достижения успеха недостаточно.

После 23 туров «Зенит» с 47 очками занимает третье место в таблице, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. «Зенит» выигрывал золото чемпионата России шесть раз подряд.

— В чем сейчас главная проблема в команде и накапливаются ли проблемы с годами?

— Есть два вида людей, которые понимают, с чем ты сталкиваешься в такой ситуации. Это либо тот, кто сам все это проходил, либо тот, кто тебя любит. У остальных может быть зависть и раздражение. Главная проблема и самое важное — поддерживать и освежать эмоциональный фон.

Не согласен с тем, кто говорит об отсутствии в команде мотивации. Все игроки, которые выходят на поле, хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет выигрывает титулы, одного желания мало. Даже на мировом уровне. Сборная Испании в какой‑то момент стала даже сильнее, но перестала брать титулы. Потому что конкуренты становятся более голодными. Это не отсутствие мотивации, а, возможно, в том числе выхолощенность, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

В воскресенье «Зенит» примет «Краснодар» в матче 24‑го тура МИР РПЛ. Прямую трансляцию смотрите с 16:00 в эфире телеканала «Матч ТВ» и с 16:55 на МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.