Рональд Араухо высказался о победе «Барселоны» над «Боруссией»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0).

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«Отличный вечер! Победа и первый шаг к полуфиналу благодаря отличной командной работе. Продолжим начатое!» — написал защитник в социальной сети X.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоялся накануне, 9 апреля. Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0. Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).