Савченко назвал неэтичным назначение Кукуяна на матч РПЛ «Зенит» – «Краснодар»

Бывший арбитр всесоюзной категории Юрий Савченко прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ назначение Павла Кукуяна главным арбитром матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

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Матч состоится 13 апреля на «Газпром Арене».

– На матч «Зенит» – «Краснодар» назначен арбитр Павел Кукуян из Краснодарского края. Не приведет ли это к судейскому скандалу?

– В наше время вопрос нейтральности, действительно, стоял на первом месте Допустим, если «Спартак» играет с киевским «Динамо», то должен быть нейтральный судья. Тогда судили эту встречу Юшка или еще кто-то. На этот матч никогда бы не назначили московского судью.

– Сейчас является ли это проблемой, когда назначают арбитра из того же региона, что и играющая команда?

– Самое обидное, что нашу страну считают за какую-то колонию. Приехали иностранцы (сербский специалист Милорад Мажич занимает пост руководителя департамента судейства РФС – «Спорт День за Днем»), делают все эти назначения.Никто не может их остановить и сказать: «Вы неправильно делаете». Сколько времени должно пройти, чтобы люди поняли, что надо менять это судейское руководство.

– Сейчас много говорят о том, что у судей нет прописки, но на матчи «Зенита» с топовыми соперниками никогда не назначают питерских судей?

– Просто нарушена этика. Раньше в нашем деле мы соблюдали только нейтральность. Конечно, когда матч между московскими командами, то тут и проявился класс арбитра должен соответствовать классу матча. Это была главная вещь именно для московских арбитров.

Но назначение Кукуяна можно назвать игрой, которая не стоит свечь. Потому что, не дай бог, будет какая-то ошибка в какую-то сторону и всё.У человека может быть сломлена судьба, – заключил Савченко.