Бывший арбитр Савченко объяснил лояльное отношение судей к «Спартаку»

Бывший арбитр всесоюзной категории Юрий Савченко объяснил корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ, почему в нынешнем сезоне судьи лояльно относятся к «Спартаку».

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В 23-х турах РПЛ в ворота красно-белых не было назначено ни одного пенальти.

– Вы согласны, что судьи в этом сезоне относятся к «Спартаку» довольно благожелательно?

– К «Спартаку» сейчас такое отношение, потому что он заиграл наконец в свой футбол, который он всегда показывал в советское время. Поэтому нет никаких грубых нарушений со стороны игроков «Спартака». Хочется сказать, что если «Спартак» будет продолжать также играть, то он может занять первое место.

– За 23 тура РПЛ «Спартак» не пробил ни одного пенальти. Вас это не удивляет?

– Тут надо скрупулезно подойти к этому вопросу и оценить, какие эпизоды были. Если при рассмотрении в каких-то матчах были такие моменты, то надо в них разобраться, и картина будет ясна. Потому что болельщики говорят одно, а Мажич (глава департамента судейства РФС – «Спорт День за Днем») – другое. Тот же «Зенит» подавал жалобы, а та же экспертно-судейская комиссия РФС, возглавляемая Мажичем, сказала, что все действия судей были правильными.

– Виталий Мешков назначен на матч «Спартак» – махачкалинское «Динамо». Как вы оцените уровень этого судьи?

– Мешков является арбитром ФИФА. Безусловно, он просто должен нормально провести этот матч, больше от него ничего не требуется. «Динамо» Махачкала сейчас прибавляет, тоже показывает хороший уровень, а «Спартак» вообще борется за чемпионство. Поэтому, я думаю, что Мешков должен справиться.

После 23-х туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 очками. На втором месте находится «Спартак» (47), а на третьем – «Зенит» (47).