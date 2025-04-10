Губерниев: «Зениту» надо побеждать «Краснодар»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что ничья в матче 24‑го тура МИР РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» не устроит обе команды.

Игра «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 апреля в Санкт‑Петербурге и начнется в 17:00. После 23 туров РПЛ «Зенит» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, «Краснодар» (52) — первое.

— Матч «Зенит» — «Краснодар» пока не решит судьбу чемпионства, но во многом будет определяющим. Команды должны подойти в максимальном физическом и моральном состоянии. Если победит «Краснодар», у него будет явное психологическое преимущество. «Зениту» надо побеждать. Ничья будет неудачей для обеих команд. Матч за шесть очков. У нас потрясающий хоккей, концовка футбола тоже будет яркой, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар» смотрите 13 апреля с 16:00 (мск) на канале «Матч ТВ», с 16:55 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.