"Локомотив" оштрафовали на 30 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес "Зенита"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" за скандирования болельщиков по итогам игры 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

5 апреля "Локомотив" дома сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1.

"Локомотив" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес "Зенита", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 23 матчах. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с казанским "Рубином" 12 апреля.