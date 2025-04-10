Футболист «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча РПЛ

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление в игре с нижегородским «Пари НН».

© ФК «Оренбург»

На прошлой неделе «Оренбург» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 в гостевом матче 23‑го тура РПЛ. Сахархизан вышел на замену и в концовке второго тайма получил красную карточку за то, что наступил на ногу защитнику Виктору Александрову, лежащему на газоне.

— Сахархизан извинился перед Александровым, принес извинения на заседании КДК. Решение — дисквалифицировать футболиста на два матча РПЛ, один из них — условно. Испытательный срок — до конца сезона, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

«Оренбург» в следующем туре 12 апреля примет московский ЦСКА.

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