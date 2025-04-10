КДК РФС дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Медведева на два матча

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча за оскорбления арбитра.

«Медведев принял участие в заседании. По протоколу он не был удален, но есть запись о нецензурных выражениях Медведева в адрес официальных лиц матча. Кроме того, было сказано, что он ударил и сломал дверь. Мы установили, что Медведев не только по двери, но и бросил в сторону мусорный ящик. Медведев принес свои извинения. Он дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на 2 матча, а также оштрафован на 60 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.