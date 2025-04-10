Семь футболистов пропустят 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Семь футболистов команд Российской Премьер-Лиги не смогут принять участие в матчах 24-го тура чемпионата России из-за дисквалификаций. Списком игроков, которые пропустят предстоящий тур по причине дисциплинарных нарушений, поделилась пресс-служба РПЛ в официальном телеграм-канале.

Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:

Исмаэл Силва («Ахмат») — перебор жёлтых карточек, 1 матч

Виктор Мелёхин («Ростов») — перебор жёлтых карточек, 1 матч

Егор Тесленко («Рубин») — удаление, 1 матч

Педро («Зенит») — удаление, 1 матч

Алексей Сутормин («Ростов») — удаление, 2 матча (решение КДК РФС)

Никита Медведев («Пари НН») — 2 матча (решение КДК РФС)

Ранее лава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК дисквалифицировал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на два матча, несмотря на то, что голкипер не был удалён, за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча.