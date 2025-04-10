Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дисквалифицирован на два матча РПЛ за удаление в игре со «Спартаком». Об этом сообщил КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче 23 тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» Алексей Сутормин после просмотра VAR получил прямую красную карточку за нарушение на полузащитнике Маркиньосе. У бразильского футболиста предварительно диагностировали контузию большеберцовой кости и мягких тканей голени. Эта игра закончилась со счетом 3:0 в пользу столичного клуба.

Следующий матч «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в субботу, 12 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало – в 19.30 по московскому времени.