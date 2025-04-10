Китайский клуб готов предложить €3 млн за форварда «Динамо» Нгамале

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание 237foot.

По информации источника, клуб китайской Суперлиги «Циндао Вест Кост» намерен усилить линию нападения и заинтересован в подписании контракта с камерунцем. Клуб готов предложить за 30‑летнего футболиста 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Нгамале принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.