Китайский клуб готов предложить €3 млн за форварда «Динамо» Нгамале — СМИ
Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание 237foot.
По информации источника, клуб китайской Суперлиги «Циндао Вест Кост» намерен усилить линию нападения и заинтересован в подписании контракта с камерунцем. Клуб готов предложить за 30‑летнего футболиста 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Нгамале принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.
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