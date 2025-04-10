«Ливерпуль» может отдать Мамардашвили в еще одну аренду

«Ливерпуль» рассматривает вариант с тем, чтобы отдать грузинского вратаря Георгия Мамардашвили в аренду грядущим летом. Об этом сообщает Estadio Deportivo. Напомним, минувшим летом мерсисайдцы приобрели голкипера у «Валенсии» и оставили его в этом испанском клубе выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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По информации источника, Мамардашвили не хочет проводить большую часть времени на скамейке запасных в «Ливерпуле» в случае, если грядущим летом английский гранд не продаст Алисона. При этом 24-летний футболист готов остаться в «Валенсии» ещё на сезон при условии, что ему увеличат заработную плату.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.