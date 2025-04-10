Дегтярев призвал вернуть пиво на стадионы

На российские спортивные стадионы следует вернуть пиво, заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики. Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», — пояснил Дегтярев.

По его мнению, пиво болельщикам должны продавать не магазины, а торговые точки на стадионах. Министр заметил, что это даст дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов.

Вместе с тем, признал Дегтярев, межведомственная работа и диалог по этому вопросу «идут вяло».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов выступил за идею о возвращении пива на стадионы. Он отметил, что продажа алкогольного напитка положительно повлияет на экономику клубов.