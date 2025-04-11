Мбаппе идет против ПСЖ: долг 55 миллионов и угроза ЛЧ

Килиан Мбаппе пожалуется в УЕФА на невыплату «ПСЖ» задолженности по зарплате.

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В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Вчера стало известно об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ» – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Клуб готов судиться и заявил: «Килиан не выиграет».

Слушание назначено на 26 мая.

Адвокат Мбаппе Дельфин Верхейден сообщила, что они попросят министра спорта Франции вмешаться и обжаловать в судебном порядке решение апелляционной комиссии Федерации футбола Франции, которая постановила, что апелляция Мбаппе против «ПСЖ» не подлежит рассмотрению.

Она добавила, что обратится и в УЕФА с просьбой рассмотреть это дело, аргументируя это тем, что «ПСЖ» нарушает свои обязательства по выплате зарплаты. Верхейден намекнула, что, если вина клуба будет доказана, «ПСЖ» может лишиться лицензии на участие в Лиге чемпионов.