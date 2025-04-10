Скончался экс-тренер мадридского «Реала» Лео Бенхаккер

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Лео Бенхаккер ушёл из жизни в возрасте 82 лет. «Сливочные» выразили соболезнования в связи с его кончиной.

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«Футбольный клуб мадридский «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Лео Бенхаккера, исторического тренера «Реала», который возглавлял нашу команду с 1986 по 1989 год и в 1992 году», — сказано в заявлении на официальном сайте «сливочных».

Под руководством Бенхаккера «Реал» трижды побеждал в чемпионате Испании, один раз выиграл Кубок Испании и дважды — Суперкубок страны. Помимо испанского гранда, нидерландский специалист также возглавлял «Аякс», «Фейеноорд», «Витесс» и другие команды.