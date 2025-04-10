"Буде-Глимт" с Хайкиным в составе обыграл "Лацио"
Норвежский "Буде-Глимт" обыграл "Лацио" со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Россиянин Никита Хайкин провел 90 минут на поле за норвежскую команду и отметился "сухарём".
Лига Европы
1/4 финала. Первый матч
Голы: Салтнес, 47, 69
"Буде-Глимт": Хайкин, Бьертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Шевольд, Берг, Салтнес, Эвьен, Хеуге, Болмберг, Хег.
"Лацио": Мандас, Романьоли, Хила, Марушич, Хюсай, Весино, Гендузи, Педро, Исаксен, Дзакканьи, Диа.
Предупреждения: Дзакканьи, 34, Кастельанос, 73, Романьоли, 90+2