"Буде-Глимт" с Хайкиным в составе обыграл "Лацио"

Норвежский "Буде-Глимт" обыграл "Лацио" со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Россиянин Никита Хайкин провел 90 минут на поле за норвежскую команду и отметился "сухарём".

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Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

Голы: Салтнес, 47, 69

"Буде-Глимт": Хайкин, Бьертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Шевольд, Берг, Салтнес, Эвьен, Хеуге, Болмберг, Хег.

"Лацио": Мандас, Романьоли, Хила, Марушич, Хюсай, Весино, Гендузи, Педро, Исаксен, Дзакканьи, Диа.

Предупреждения: Дзакканьи, 34, Кастельанос, 73, Романьоли, 90+2