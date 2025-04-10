"Челси" разгромно одолел "Легию" на выезде

Лондонский "Челси" разгромно победил варшавскую "Легию" 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Конференций. Дублем в составе гостей отметился Чуквунонсо Мадуэке. На 73 минуте игрок "Челси" Кристофер Нкунку не реализовал пенальти.

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1/4 финала. Первый матч

Голы: Джордж, 49, Мадуэке, 57, 74.

Нереализованный пенальти: Нкунку, 73.

"Легия": Тобяш, Панков, Капуади, Рубен Винагре, Вшолек (Кун, 53), Элитим (Гонсалвеш, 75), Ойеделе (Щепаняк, 83), Аугустыняк, Ходына (Бичахчян, 83), Лукиньяс (Пекхарт, 75), Морисита.

"Челси": Йоргенсен, Бадьяшиль, Адарабиойо (Колуилл, 46), Ачимпонг, Гюсто (Амугу, 75), Джеймс (Кукурелья, 58), Дьюзбери-Холл, Палмер (Мадуэке, 46), Санчо, Джордж (Меука, 75), Нкунку.