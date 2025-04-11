Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

© Чемпионат.com

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля:

«Легия» — «Челси» — 0:3;

«Бетис» — «Ягеллония» — 2:0;

«Целе» - «Фиорентина» — 1:2;

«Юргорден» — «Рапид» Вена — 0:1.

Ответные матчи в этих парах пройдут 17 апреля. Финал данного соревнования состоится 28 мая в Вроцлаве.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша красно-белые победили итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.