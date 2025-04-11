В Италии раскритиковали Тотти из‑за поездки в Москву

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти подвергся критике на родине из‑за поездки в Россию.

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Тотти прилетел в Москву, чтобы стать специальным гостем на «Премии РБ 2025». В понедельник эфире «Все на Матч!» итальянец дал интервью Черданцеву.

По данным L’AntiDiplomatico, в социальных сетях после поездки в Россию даже звучали угрозы в адрес футболиста.

— Я не политик и не дипломат, я спортсмен, который продвигает свои ценности по всему миру, — говорил Тотти перед поездкой в Москву изданию ANSA.

Тотти выступал за итальянскую «Рому» с 1992 по 2017 год. Футболист провел за клуб более 700 матчей и забил более 300 голов.