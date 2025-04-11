В "Локомотив" объяснили, почему прощальный матч Гилерме пройдет в сентябре

Московский футбольный клуб "Локомотив" проведет прощальный матч вратаря Маринато Гилерме в сентябре, так как в этот месяц проходит клубный день. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

3 марта Гилерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодежных команд и академии "Локомотива". Футболист покинул команду 1 июля 2024 года по истечении контракта. "Локомотив" отмечал в 2023 и 2024 годах день клуба 9 и 8 сентября соответственно.

"Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гилерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре. Формат до конца пока не проработан, дополнительно сообщим", - сказал Нагорных.

Гилерме 39 лет, он выступал за "Локомотив" с 2007 по 2024 год. Вместе с клубом стал чемпионом России, четыре раза выиграл кубок страны и один раз - Суперкубок России. В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство России. За российскую сборную вратарь провел 19 матчей. В составе "Локомотива" Гилерме принял участие в 387 играх.