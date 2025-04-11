Назван лучший гол РПЛ в марте

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором лучшего гола МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) в марте, сообщает пресс‑служба турнира.

В матче 22‑го тура РПЛ Сергеев отправил мяч в ворота «Локомотива» на 4‑й минуте ударом ножницами с передачи Романа Ежова.

Вместе с Сергеевым в шорт‑лист претендентов входили Батчи («Краснодар»), Максим Самородов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), Стефан Лончар («Акрон»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Артур Гомес («Динамо») и Луис Энрике («Зенит»).

В опросе болельщиков Сергеев занял первое место, набрав 41,2% голосов. Второе место занял Батчи (29,27%), третье — Луис Энрике (7,9%).

В воскресенье «Крылья» примут «Химки» в матче 24‑го тура чемпионата России.

Прямую трансляцию игры смотрите 13 апреля с 19:25 (мск) в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.