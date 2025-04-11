Названа зарплата Салаха по новому контракту

Мохамед Салах будет получать 20 млн фунтов по новому контракту с «Ливерпулем».

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Вингер продлил соглашение с мерсисайдским клубом на два сезона.

Как сообщает The Telegraph, новый контракт египтянина подписан на тех же условиях, что предыдущий – 20 млн фунтов в год или порядка 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю с учетом бонусов и выплат за результативность, которые активируются, если он забьет не менее 20 голов за сезон.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, выиграв семь титулов за это время, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов. В английский клуб он перешел из «Ромы».