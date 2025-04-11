«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ

А «Динамо» может приблизить Гончаренко к увольнению.

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Главным событием предстоящего тура РПЛ станет матч в Санкт-Петербурге. Возможно, именно он решит судьбу чемпионского титула. Но в туре, разбитом на три дня, есть и другие любопытные встречи. ЦСКА ждёт поездка на стадион с искусственным газоном, «Спартак» постарается взять реванш у махачкалинского «Динамо», а команда Марцела Лички может приблизить к отставке Виктора Гончаренко.

Обе команды прекрасно провели предыдущий тур. «Спартак» разгромил на выезде «Ростов» (3:0) и сохранил шансы на чемпионский титул. А махачкалинское «Динамо» разнесло дома «Химки» (4:1), благодаря чему попало в первую десятку. «Спартак» — лучшая команда РПЛ по игре на домашнем стадионе (29 очков в 12 матчах). А «Динамо» занимает третье с конца место по гостевой статистике (одна победа в 11 встречах). Впрочем, махачкалинский клуб уже обыгрывал «Спартак» на выезде в этом сезоне (1:0). Правда, тогда команды встречались в Кубке России.

У красно-белых под угрозой дисквалификации находится Руслан Литвинов. А «Динамо» рискует потерять нападающего Гамида Агаларова, забившего четыре мяча в трёх прошлых матчах РПЛ. У каждого из этих футболистов по три жёлтые карточки.

ЦСКА смотрится весной очень прилично. Армейцы набрали 13 очков в пяти матчах после возобновления чемпионата — лучший результат на этом отрезке наряду с «Краснодаром». Серия из четырёх побед в РПЛ позволила красно-синим подняться на четвёртое место. «Оренбург» одержал две победы в трёх предыдущих встречах, но всё равно остался на последнем месте в таблице. До зоны стыков — пять очков.

ЦСКА ни разу не обыграл «Оренбург» в двух прошлых гостевых матчах. Обе встречи завершились вничью — 1:1 и 2:2. «Оренбургу» не поможет дисквалифицированный Саид Сахархизан. На карточках «висят» Максим Сидоров и Химми Марин. У ЦСКА в группу риска попали Мойзес, Виллиан Роша, Данил Круговой, Миралем Пьянич и Секу Койта.

«Динамо» приедет в Нижний Новгород после поражения в дерби. Несколько дней назад бело-голубые уступили ЦСКА (1:3) и потеряли место в топ-4. «Пари НН» проиграл уже четыре раза подряд, из-за чего оказался на третьей с конца строчке в таблице чемпионата России. Если команда продолжит в том же духе, то Виктор Гончаренко может потерять пост главного тренера ещё до конца сезона.

«Динамо» — неудобный соперник для «Пари НН». В трёх домашних матчах РПЛ с бело-голубыми нижегородский клуб набрал всего лишь одно очко. Полтора года назад «Пари НН» обыграл «Динамо» в Нижнем Новгороде, но сделал это в Кубке России. К тому же хозяева победили только в серии пенальти. Вратарь «Пари НН» Никита Медведев пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации. Кто ещё «висит» на карточках? Хуан Босельи, Лука Тичич, Виктор Александров и Александр Эктов в составе нижегородского клуба, а Эли Даса и Даниил Фомин — у «Динамо».

У «Локомотива» в последнее время большие проблемы с победами. Железнодорожники выиграли всего один раз в восьми предыдущих турах. Впрочем, на прошлой неделе «Локо» отобрал очки у «Зенита» (1:1), что можно признать неплохим результатом. Тем не менее красно-зелёные ещё больше отдалились от первой тройки. «Рубин» одержал три победы подряд на домашнем стадионе, но ни разу не выиграл на выезде весной.

Правда, матч с «Локомотивом» пройдёт в Казани. Там железнодорожники одержали три победы в пяти прошлых встречах во всех турнирах. «Рубин» выйдет на игру без дисквалифицированного Егора Тесленко. Велдин Ходжа, Руслан Безруков, Илья Рожков и Олег Иванов — футболисты казанского клуба, которые находятся под угрозой дисквалификации. У «Локо» тоже внушительная группа таких игроков: Евгений Морозов, Артём Карпукас, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Дмитрий Воробьёв и Вадим Раков.

Субботнюю программу тура закроет встреча с участием двух южных клубов. «Ахмат» ни разу не проиграл весной, а с учётом осенней части его серия без поражений насчитывает уже семь матчей. В четырёх прошлых турах грозненский клуб четыре раза сыграл вничью. «Ростов» при Джонатане Альбе в гостях выступает лучше, чем дома. Весной донской клуб обыграл и «Оренбург» (2:1) и «Акрон» (3:2).

«Ростов» одержал две победы в пяти предыдущих матчах РПЛ в Грозном. А проиграл там всего один раз. В прошлом сезоне команды не порадовали болельщиков голами. Виктор Мелёхин не поможет «Ростову» из-за бана, как и Алексей Сутормин. Исмаэл Силва из «Ахмата» пропустит матч по той же причине. В группе риска у грозненского клуба оказались Владислав Камилов, Антон Швец и Даниил Уткин. У «Ростова» на карточках «висят» Илья Вахания, Роналдо и Егор Голенков.

На прошлой неделе «Факел» провёл первый матч после смены тренера. Присутствие Игоря Шалимова не помогло воронежской команде обыграть «Ахмат» — 0:0. «Факел» находится на второй с конца строчке в таблице РПЛ, «Акрон» — девятый. И это при том, что клуб из Тольятти проиграл три раза подряд. Правда, его соперниками в этих встречах были клубы, которые находятся в первой половине таблицы (ЦСКА, «Ростов», «Краснодар»).

«Акрон» трижды обыграл «Факел» в нынешнем сезоне (дважды — в Кубке России). Любопытно, что команда Заура Тедеева забила по два мяча в каждом из этих матчей. В составе воронежского клуба есть футболисты, которым нельзя получать жёлтые карточки. Иначе Никита Моцпан, Ильнур Альшин и Райан Сенхаджи пропустят следующую игру. У «Акрона» таких проблем нет.

Главный матч тура. Возможно, и всего чемпионата. «Краснодар» хорошо смотрится весной — 13 очков из 15 возможных. Команда Мурада Мусаева оторвалась от ближайших преследователей, и даже поражение в Санкт-Петербурге не лишит её первого места. «Зенит» в этом сезоне неважно играет с топами. К примеру, весной он не обыграл ни ЦСКА (0:0), ни «Спартак» (1:2), ни «Локомотив» (1:1). Третье место — явно не то, на что рассчитывал чемпион страны в год 100-летия клуба.

«Краснодару» тяжело даются матчи в Санкт-Петербурге. Команда не обыгрывала «Зенит» на выезде с 2018 года. Тогда «быки» победили сине-бело-голубых (2:1), которых тренировал Роберто Манчини. С приходом Сергея Семака «Зенит» избегает поражений в домашних встречах с «Краснодаром». Прервётся ли эта серия? «Зенит» потерял Педро из-за дисквалификации, а в группе риска оказались Саша Зделар, Нино, Вильмар Барриос и Лусиано Гонду. У «Краснодара» под угрозой дисквалификации находятся Сергей Петров, Витор Тормена и Лукас Оласа.

24-й тур закроет встреча «Химок» и «Крыльев Советов». Подмосковная команда в прошлом туре потерпела болезненное поражение в Каспийске — 1:4. Отрыв «Химок» от зоны стыков составляет всего лишь три очка. Схожая ситуация у «Крыльев Советов», но они ни разу не проиграли в двух прошлых турах (одна победа, одна ничья). С другой стороны, волжане выиграли всего однажды в шести предыдущих гостевых встречах.

Что там с очными матчами? «Крылья» не обыгрывали соперника на выезде в РПЛ с 2009 года. Впрочем, волжане справлялись с «Химками» в Кубке и Первой лиге. Томас Гальдамес, Гленн Бейл и Игорь Дмитриев «висят» на карточках у «Крыльев». У «Химок» под угрозой дисквалификации находятся два человека — Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.