РПЛ, 24-й тур, интриги, расписание матчей: Спартак, Зенит, Краснодар, Локомотив, Динамо, ЦСКА, Ростов, Крылья, Ахмат

Чемпионат.com

А «Динамо» может приблизить Гончаренко к увольнению.

«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ
© Чемпионат.com

Главным событием предстоящего тура РПЛ станет матч в Санкт-Петербурге. Возможно, именно он решит судьбу чемпионского титула. Но в туре, разбитом на три дня, есть и другие любопытные встречи. ЦСКА ждёт поездка на стадион с искусственным газоном, «Спартак» постарается взять реванш у махачкалинского «Динамо», а команда Марцела Лички может приблизить к отставке Виктора Гончаренко.

Обе команды прекрасно провели предыдущий тур. «Спартак» разгромил на выезде «Ростов» (3:0) и сохранил шансы на чемпионский титул. А махачкалинское «Динамо» разнесло дома «Химки» (4:1), благодаря чему попало в первую десятку. «Спартак» — лучшая команда РПЛ по игре на домашнем стадионе (29 очков в 12 матчах). А «Динамо» занимает третье с конца место по гостевой статистике (одна победа в 11 встречах). Впрочем, махачкалинский клуб уже обыгрывал «Спартак» на выезде в этом сезоне (1:0). Правда, тогда команды встречались в Кубке России.

У красно-белых под угрозой дисквалификации находится Руслан Литвинов. А «Динамо» рискует потерять нападающего Гамида Агаларова, забившего четыре мяча в трёх прошлых матчах РПЛ. У каждого из этих футболистов по три жёлтые карточки.

ЦСКА смотрится весной очень прилично. Армейцы набрали 13 очков в пяти матчах после возобновления чемпионата — лучший результат на этом отрезке наряду с «Краснодаром». Серия из четырёх побед в РПЛ позволила красно-синим подняться на четвёртое место. «Оренбург» одержал две победы в трёх предыдущих встречах, но всё равно остался на последнем месте в таблице. До зоны стыков — пять очков.

ЦСКА ни разу не обыграл «Оренбург» в двух прошлых гостевых матчах. Обе встречи завершились вничью — 1:1 и 2:2. «Оренбургу» не поможет дисквалифицированный Саид Сахархизан. На карточках «висят» Максим Сидоров и Химми Марин. У ЦСКА в группу риска попали Мойзес, Виллиан Роша, Данил Круговой, Миралем Пьянич и Секу Койта.

«Динамо» приедет в Нижний Новгород после поражения в дерби. Несколько дней назад бело-голубые уступили ЦСКА (1:3) и потеряли место в топ-4. «Пари НН» проиграл уже четыре раза подряд, из-за чего оказался на третьей с конца строчке в таблице чемпионата России. Если команда продолжит в том же духе, то Виктор Гончаренко может потерять пост главного тренера ещё до конца сезона.

«Динамо» — неудобный соперник для «Пари НН». В трёх домашних матчах РПЛ с бело-голубыми нижегородский клуб набрал всего лишь одно очко. Полтора года назад «Пари НН» обыграл «Динамо» в Нижнем Новгороде, но сделал это в Кубке России. К тому же хозяева победили только в серии пенальти. Вратарь «Пари НН» Никита Медведев пропустит предстоящую игру из-за дисквалификации. Кто ещё «висит» на карточках? Хуан Босельи, Лука Тичич, Виктор Александров и Александр Эктов в составе нижегородского клуба, а Эли Даса и Даниил Фомин — у «Динамо».

У «Локомотива» в последнее время большие проблемы с победами. Железнодорожники выиграли всего один раз в восьми предыдущих турах. Впрочем, на прошлой неделе «Локо» отобрал очки у «Зенита» (1:1), что можно признать неплохим результатом. Тем не менее красно-зелёные ещё больше отдалились от первой тройки. «Рубин» одержал три победы подряд на домашнем стадионе, но ни разу не выиграл на выезде весной.

Правда, матч с «Локомотивом» пройдёт в Казани. Там железнодорожники одержали три победы в пяти прошлых встречах во всех турнирах. «Рубин» выйдет на игру без дисквалифицированного Егора Тесленко. Велдин Ходжа, Руслан Безруков, Илья Рожков и Олег Иванов — футболисты казанского клуба, которые находятся под угрозой дисквалификации. У «Локо» тоже внушительная группа таких игроков: Евгений Морозов, Артём Карпукас, Лукас Фассон, Максим Ненахов, Дмитрий Воробьёв и Вадим Раков.

Субботнюю программу тура закроет встреча с участием двух южных клубов. «Ахмат» ни разу не проиграл весной, а с учётом осенней части его серия без поражений насчитывает уже семь матчей. В четырёх прошлых турах грозненский клуб четыре раза сыграл вничью. «Ростов» при Джонатане Альбе в гостях выступает лучше, чем дома. Весной донской клуб обыграл и «Оренбург» (2:1) и «Акрон» (3:2).

«Ростов» одержал две победы в пяти предыдущих матчах РПЛ в Грозном. А проиграл там всего один раз. В прошлом сезоне команды не порадовали болельщиков голами. Виктор Мелёхин не поможет «Ростову» из-за бана, как и Алексей Сутормин. Исмаэл Силва из «Ахмата» пропустит матч по той же причине. В группе риска у грозненского клуба оказались Владислав Камилов, Антон Швец и Даниил Уткин. У «Ростова» на карточках «висят» Илья Вахания, Роналдо и Егор Голенков.

На прошлой неделе «Факел» провёл первый матч после смены тренера. Присутствие Игоря Шалимова не помогло воронежской команде обыграть «Ахмат» — 0:0. «Факел» находится на второй с конца строчке в таблице РПЛ, «Акрон» — девятый. И это при том, что клуб из Тольятти проиграл три раза подряд. Правда, его соперниками в этих встречах были клубы, которые находятся в первой половине таблицы (ЦСКА, «Ростов», «Краснодар»).

«Акрон» трижды обыграл «Факел» в нынешнем сезоне (дважды — в Кубке России). Любопытно, что команда Заура Тедеева забила по два мяча в каждом из этих матчей. В составе воронежского клуба есть футболисты, которым нельзя получать жёлтые карточки. Иначе Никита Моцпан, Ильнур Альшин и Райан Сенхаджи пропустят следующую игру. У «Акрона» таких проблем нет.

Главный матч тура. Возможно, и всего чемпионата. «Краснодар» хорошо смотрится весной — 13 очков из 15 возможных. Команда Мурада Мусаева оторвалась от ближайших преследователей, и даже поражение в Санкт-Петербурге не лишит её первого места. «Зенит» в этом сезоне неважно играет с топами. К примеру, весной он не обыграл ни ЦСКА (0:0), ни «Спартак» (1:2), ни «Локомотив» (1:1). Третье место — явно не то, на что рассчитывал чемпион страны в год 100-летия клуба.

«Краснодару» тяжело даются матчи в Санкт-Петербурге. Команда не обыгрывала «Зенит» на выезде с 2018 года. Тогда «быки» победили сине-бело-голубых (2:1), которых тренировал Роберто Манчини. С приходом Сергея Семака «Зенит» избегает поражений в домашних встречах с «Краснодаром». Прервётся ли эта серия? «Зенит» потерял Педро из-за дисквалификации, а в группе риска оказались Саша Зделар, Нино, Вильмар Барриос и Лусиано Гонду. У «Краснодара» под угрозой дисквалификации находятся Сергей Петров, Витор Тормена и Лукас Оласа.

24-й тур закроет встреча «Химок» и «Крыльев Советов». Подмосковная команда в прошлом туре потерпела болезненное поражение в Каспийске — 1:4. Отрыв «Химок» от зоны стыков составляет всего лишь три очка. Схожая ситуация у «Крыльев Советов», но они ни разу не проиграли в двух прошлых турах (одна победа, одна ничья). С другой стороны, волжане выиграли всего однажды в шести предыдущих гостевых встречах.

Что там с очными матчами? «Крылья» не обыгрывали соперника на выезде в РПЛ с 2009 года. Впрочем, волжане справлялись с «Химками» в Кубке и Первой лиге. Томас Гальдамес, Гленн Бейл и Игорь Дмитриев «висят» на карточках у «Крыльев». У «Химок» под угрозой дисквалификации находятся два человека — Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.

Футбол
Витор Тормена
Илья Вахания
Гленн Бейл
Артем Карпукас
Вильмар Барриос
Виллиан Роша
Лукас Оласа
Гамид Агаларов
Максим Ненахов
Заур Тедеев
Александр Эктов
Руслан Литвинов
Владислав Камилов
Максим Сидоров
Зелимхан Бакаев
Даниил Уткин
Антон Швец
Игорь Шалимов
Егор Голенков
Мурад Мусаев
Виктор Гончаренко
Сергей Семак
Александр Руденко
Миралем Пьянич
Евгений Морозов
Даниил Фомин
Алексей Сутормин
Виктор Александров
Дмитрий Воробьев
Никита Медведев
Ильнур Альшин
Игорь Дмитриев
Данил Круговой
Роберто Манчини
Сергей Петров
Олег Иванов
Крылья Советов
Рубин
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак