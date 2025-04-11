В ЦСКА призвали вернуть «вратарское искусство» времен Яшина

Тренер вратарей ЦСКА высказался о советской школе голкиперов.

– Что определяет советскую школу?

– Техника ловли мяча. Сейчас другое время – и тренеры вратарей летят по-другому, и мячи летят иначе. В каком-то плане с ними потяжелее, чем со старыми, кожаными. Но техника ловли – всегда одна. Сейчас мало кто фиксирует намертво.

Или, например, мало играют одним кулаком. Да и в целом игры на выходах это касается. Пересмотри старые кадры, как Яшин вылетал за вратарскую, к линии штрафной в прыжке. Вот эту красоту и прагматичность мы утратили.

– Почему так? Тренеры слабые?

– Не берусь говорить за других. Но нужно это возвращать. Пытаюсь прививать то, чему научил папа, что передавали Чанов, Гонтарь. Повторю, играет роль стремление быть похожим на зарубежных вратарей, где большой акцент делается на игру ногами.

– Игоря сделала тем, кем он есть, советская школа?

– Все верно. Вот даже как ловит мяч Игорь, как принимает, мало кто так делает из молодых вратарей, – сказал Дмитрий Крамаренко.