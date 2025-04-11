Салах объяснил, почему решил продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что продлил контракт с английским клубом, так как верит в возможность выиграть еще немало трофеев.

В пятницу «Ливерпуль» объявил о продлении соглашения с 32‑летним египетским футболистом.

— Это здорово, здесь я провел свои лучшие годы. Я выступаю за эту команду на протяжении восьми лет, надеюсь, что будет и 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, футболом. У меня были лучшие годы в карьере. Я хотел бы обратиться к болельщикам: я очень, очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем завоевать много трофеев. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем выкладываться на полную, надеюсь, в будущем мы выиграем еще больше титулов, — приводит слова Салаха пресс‑служба «красных».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, он выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, дважды — Кубок английской лиги.