Экс-супруга Сафонова подала на банкротство вратаря: ищет тайное имущество

Экс-жена Сафонова подала заявление о признании Матвея банкротом. Возможная цель – узнать, есть ли у него скрытое имущество (Sport Baza)
Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать футболиста банкротом.
Анастасия Сафонова подала заявление в суд о признании вратаря «ПСЖ» банкротом, об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza. Судебное заседание назначено на конец мая.
По словам адвоката Сафонова, главная цель Анастасии – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать как бывшая жена.
Представители футболиста с банкротством не согласны, отмечая, что Матвей ежемесячно оплачивает алименты.