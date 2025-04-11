Экс-жена Сафонова подала заявление о признании Матвея банкротом. Возможная цель – узнать, есть ли у него скрытое имущество (Sport Baza)

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Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать футболиста банкротом.

Экс-супруга Сафонова подала на банкротство вратаря: ищет тайное имущество
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Анастасия Сафонова подала заявление в суд о признании вратаря «ПСЖ» банкротом, об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza. Судебное заседание назначено на конец мая.

По словам адвоката Сафонова, главная цель Анастасии – узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать как бывшая жена.

Представители футболиста с банкротством не согласны, отмечая, что Матвей ежемесячно оплачивает алименты.

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