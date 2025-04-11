В Англии разрешили трансгендерам участвовать в женском футболе

В Англии не запретили трансгендерам участвовать в женских футбольных турнирах.

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Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела новые правила в отношении трансгендеров, согласно которым каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом «безопасности для соперниц» и «справедливости соревнований». Однако трансгендерным женщинам не запретили участвовать в женских соревнованиях по футболу в Англии.

«Если возникает вопрос относительно допуска игрока, всегда будут предприниматься попытки разрешить его посредством диалога между игроком, местной футбольной ассоциацией и FA. Если (1) FA не одобряет заявку игрока на участие в матчах среди женщин после наблюдения за игрой, или (2) FA на основании (A) безопасности соперниц и/или (B) справедливости соревнований сочтет необходимым отозвать ранее выданное разрешение на участие игрока в матчах среди женщин, то игрок или FA могут передать дело на рассмотрение Комитета по допуску трансгендерных и небинарных лиц FA», – говорится в правилах FA.

Новые правила, вступившие в силу 1 апреля, позволяют трансгендерным женщинам участвовать в любительских соревнованиях, если уровень их тестостерона снижен на протяжении как минимум одного года. В настоящее время 20 трансгендерных женщин зарегистрированы для участия в любительском футболе в Англии. Они могут продолжать играть, если их уровень тестостерона не превышал 5 нмоль/л в течение последних 12 месяцев.

На данный момент в Англии нет трансгендерных женщин, играющих на профессиональном уровне, и FA намерена проконсультироваться с ФИФА, если ситуация изменится. Политика ФИФА также ориентируется на уровень тестостерона и не предусматривает полного запрета на участие трансгендерных игроков.

Это решение было принято на фоне давления со стороны активистов, призывающих футбольные органы следовать примеру других видов спорта и запретить участие трансгендеров. В ноябре группа протестующих вышла к «Уэмбли» против действующих правил после того, как 17-летнюю девушку дисквалифицировали на два матча за повторный вопрос трансгендерной сопернице: «Ты мужчина?» Генеральный директор FA Марк Буллингем в прошлом месяце выступил в защиту действующей политики, но не исключил возможности ее дальнейшего «уточнения».