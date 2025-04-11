Кубок Либертадорес в трауре: в Чили погибли болельщики

Два болельщика погибли перед матчем группового этапа Кубка Либертадорес между чилийским "Коло Коло" и бразильской "Форталезой" около стадиона "Монументаль" в Сантьяго (Чили). Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Встреча между "Коло Коло" и "Форталезой" была запланирована в ночь на пятницу по московскому времени. Перед матчем группа болельщиков пыталась прорваться на стадион и снесла одно из ограждений. Оказавшиеся под ним болельщики погибли. По информации источника, один из пострадавших умер на месте, другой - в ближайшей больнице. Матч начался в запланированное время, но был прерван на 70-й минуте из-за беспорядков на трибунах, болельщики бросали на поле посторонние предметы.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выразила сожаление в связи с гибелью болельщиков и соболезнования их семьям и близким.

"Коло Коло" является действующим чемпионом Чили. Капитаном команды является пятикратный чемпион Италии Артуро Видаль, который выступал в "Интере" и "Ювентусе". Также в составе "Коло Коло" выступает бывший футболист московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" Виктор Мендес. "Форталеза" в прошедшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате Бразилии.