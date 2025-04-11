Новый тренер в «Шиннике»: Булойчик сменил Побегалова

«Шинник» утвердил Булойчика главным тренером вместо Побегалова
Ярославский «Шинник» сообщил, что старший тренер команды Артем Булойчик утвержден на позиции главного тренера.
До этого позицию главного тренера занимал 69‑летний Александр Побегалов. Специалист заявил, что из‑за состояния здоровья уже не может занимать этот пост, поэтому сосредоточится на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба.
Отмечается, что контракт с 32‑летним Булойчиком рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
«Шинник» занимает 12‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги, набрав 32 очка в 27 матчах.
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