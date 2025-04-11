Новый тренер в «Шиннике»: Булойчик сменил Побегалова

Ярославский «Шинник» сообщил, что старший тренер команды Артем Булойчик утвержден на позиции главного тренера.

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До этого позицию главного тренера занимал 69‑летний Александр Побегалов. Специалист заявил, что из‑за состояния здоровья уже не может занимать этот пост, поэтому сосредоточится на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба.

Отмечается, что контракт с 32‑летним Булойчиком рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

«Шинник» занимает 12‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги, набрав 32 очка в 27 матчах.

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